Дачники напомнили, в каких случаях нельзя вносить в почву доломитовую муку

Но некоторым растениям нужна как раз кислая почва, и для них доломитовая мука может оказаться практически ядом.

Нельзя вносить такой компонент в грунт, на котором растут ягоды: черника, голубика, клюква, брусника, а также хвойные растения.

Прежде чем использовать доломитовую муку, необходимо проверить кислотность почвы. Это можно сделать с помощью специальных приборов или в лаборатории.

Более простой вариант – обратить внимание на сорняки, которые растут на участке. Кислую почву предпочитают подорожник, мокрица и осока.