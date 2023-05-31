Почему на клубнике листьев много, а цветов мало: главные ошибки садоводов

Другая причина – болезни растения. Серую гниль, черную пятнистость, мучнистую росу лечат специальными обработками.

Клубника может не плодоносить из-за атак вредителей, например, долгоносика или клеща. В этом случае также используются специальные препараты.

На растении не будет ягод при недостатке или избытке влаги, а также при посадке под прямыми лучами солнца или в тени.

Не плодоносят слишком молодые растения и те, которые были посажены более 5 лет назад. Даже если они и дают урожай, то совсем небольшой.