Садоводы рассказали, чем нельзя обрабатывать плодовые деревья после цветения

В этот период не следует обрабатывать деревья препаратами, которые могут навредить насекомым-опылителям и самим плодам.

К ним относятся такие средства, как «БИ-58», «Искра золотая» и «Актара». Вместо них следует применять биопрепараты.

Еще одно важное условие – чередовать биологические препараты, чтобы у вредителей и патогенов не выработался иммунитет.

Для борьбы с болезнями после цветения деревьев можно использовать «Триходермин» или «Фитолавин», а против вредителей – «Фитоверм» или «МатринБио».