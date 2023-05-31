Дачники рассказали о неожиданных способах использования пластиковых вилок в огороде

Например, воткнув вилки зубцами вверх на грядки можно защитить их от набегов кошек, которые любят устраивать лежанки в мягкой зелени.

Другой вариант использования вилок – создание подпорок для растений, листья или плоды которых ложатся на землю.

Это могут быть ветки клубники, которые опускаются к почве под весом ягод, или другие огородные растения.

Вилками можно задавать направление роста стелющимся растениям, например, кабачку или плетям тыквы.