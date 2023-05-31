Politico: Германия сомневается, что Венгрия способна председательствовать в Совете ЕС

О таких сомнениях заявила министр Европы в правительстве ФРГ Анна Лурманн. Она напомнила, что у руководства Евросоюза есть претензии к Венгрии по поводу нарушения верховенства закона и слабой поддержки Украины.

Дискуссии о том, стоит ли отказать Венгрии в праве председательствовать в Совете ЕС, идут в Европе уже некоторое время.

Нынешние заявления Германии только усугубляют ситуацию и делают блокирование председательства Венгрии более реальным.

Венгрия должна стать председателем Совета ЕС во второй половине 2024 года и обеспечить координацию политической работы.