Дачный эксперт рассказал, нужно ли обрывать усы у огурцов

Однако это совершенно разные растения, поэтому с огурцами данный метод не работает, что удивляет садоводов.

Действительно, после обрыва усов огурцы не плодоносят больше обычного, на них не созревают плоды до самой зимы.

Однако определенный смысл в обрыве огуречных усов все же есть. Это экономия места на грядках, удобство полива и сбора урожая.

Но усы на огурцах нужно не обрывать, а состригать, причем делать это так, чтобы на месте среза оставался небольшой пенек.

Если огурцы растут вдоль сетки или решетки, усы можно не трогать. В течение месяца они высохнут сами по себе.