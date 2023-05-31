Диетолог Круглова рассказала, кому лучше отказаться от сыра

Пармезан и другие твердые сорта не подходят для людей, у которых имеются болезни сердечно-сосудистой системы.

В продукте содержится насыщенный жир, который повышает риск атеросклероза и провоцирует осложнения при болезнях сердца.

Сыры с повышенным содержанием соли лучше исключить из рациона всем людям. Они повышают риск гипертонии и других заболеваний.

Среди всех сыров одним из самых полезных является фета. Но даже такой продукт можно есть в количестве до 40 г в день.