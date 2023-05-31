Дачники рассказали, как сделать отличное удобрение для растений из обычной муки

Но и в таких случаях муку не стоит выбрасывать, она еще пригодится в огороде. Например, из нее можно приготовить отличную подкормку.

Для этого 4-5 ст.л. муки смешивают с землей и вносят в лунки при высадке в открытый грунт рассады.

Мука способна помочь в борьбе с вредителями. Растение, которое атаковали насекомые, нужно посыпать порошком, а через пару дней смыть водой вместе с остатками вредителей.

Мука подойдет и для подкормки комнатных растений. В этом случае ее используют в виде смеси с сахаром.