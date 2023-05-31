Опытные садоводы объяснили, как правильно удобрять плодовые деревья и ягодные кустарники

Для внесения удобрений есть два способа. Первый – насыпать нужный состав в приствольный круг в сухом виде. Второй – добавить подкормку в воду при поливе.

Для таких растений полезна и внекорневая подкормка – внесение удобрений путем опрыскивания.

Таким способом, например, вносится раствор мочевины с водой. Опрыскивание проводится трижды: весной и два раза в начале лета.

До цветения и после него деревья опрыскивают бором. Это способствует активному формированию завязей.