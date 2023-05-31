83-летний Аль Пачино станет отцом в четвертый раз, матерью его наследника станет 29-летняя Нур Альфалла

Легендарный актер Аль Пачино станет отцом в 4-ый раз. Артисту 83 года, а матери его будущего ребенка Нур Альфалле 29 лет. Она пребывает сейчас на 8-ом месяце беременности.

Возлюбленные встречаются с апреля прошлого года.

Нур Альфалла в 22-летнем возрасте "играла в любовь" с не менее известным Миком Джаггером, которому было тогда 74 года.

Девушка также встречалась миллиардером Николасом Берггрюном, которому 60.

Ранее сообщалось, что юморист Азамат Мусагалиев примерил статус отца уже в 3-ий раз. Сын артиста появился на свет 13 мая.