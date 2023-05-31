Бывшая жена Серова Стебнева травит их общую с певцом дочь Мишель

Экс-супруга исполнителя Александра Серова Елена Стебенева накинулась на свою наследницу Мишель Серову, обвинив ту в равнодушии к горю, произошедшему в их семействе.

Родительница имела в виду кончину своей свекрови (матери ее нового мужа).

Мишель пожаловалась, что близкая родственница "травит" ее уже долгое время, постоянно вынося сор из избы в соцсети.

Дочь Серова обратила внимание, что у нее хватает хейтеров, на которых она никак не реагирует, но отношение матери заставляет ее страдать.