Тарасова раскрыла новые подробности состояния здоровья Костомарова

Татьяна Тарасова раскрыла детали состояния здоровья олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Тарасова, встревоженная разного рода информацией о фигуристе, решила лично переговорить с лечащим врачом Романа.

Тренер по фигурному катанию заверила, что спортсмен держится, потихоньку восстанавливаясь. Про операцию Тарасова ничего не слышала и не берется утверждать что-либо об этом.

Знаменитость отметила, что о выписке звезды ледовых шоу речи пока не идет.

По словам тренера, такую информацию дал ей врач. С супругой Костомарова Оксаной Домниной и им самим она не говорила.