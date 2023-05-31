Кушанашвили раскритиковал наследницу Волочковой Ариадну за неуважение к матери

Артистка балета Анастасия Волочкова повздорила со своей единственной наследницей Ариадной и не пошла на последний звонок.

Дочь же запретила родительнице появляться на ее выпускном.

Блогер и ведущий ТВ Отар Кушанашвили в своем авторском проекте "Каково?!" раскритиковал выпускницу за подобное неуважение к своей звездной матери.

Кушанашвили призвал Ариадну ценить маму, обратив внимание, что после ухода из Большого театра карьера балерины не складывается. Никто не протянул ей руку помощи в сложный период жизни.

От нее отвернулись многие знакомые и родственники. Ариадна же ведет себя эгоистично, не оказывая матери поддержки, та заставляет ее нервничать из-за своих поступков.

Ведущий убежден, что дочь должна научиться ценить и уважать родительницу или в будущем поплатится за свое бездушие.