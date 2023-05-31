42-летняя Куркова стала матерью во второй раз

Оказывается, радостное событие в семействе Равшаны Курковой произошло еще в марте. Актриса не сторонница того, чтобы посвящать всех "страждущих" в свою личную жизнь.

Наконец 42-летняя артистка решилась раскрыть тайну - она выложила в Сеть кадры с округлившимся животом и поделилась новостью о пополнении в семействе. Имя дочки Равшана называть не посчитала нужным.

В последний день весны, сегодня, она сообщила о том, что еще в марте стала матерью во второй раз, родив своему наследнику Гаспару сестричку.

Старшему сыну знаменитости уже 3 года. Он рожден в браке с предпринимателем Сергеем Амаряном.