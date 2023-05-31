Садальский заявил, что Варшавер сошел с ума

12:07 2023-05-31

Актер Станислав Садальский заявил, что глава театра "Ленком" Марк Варшавер сошел с ума, утверждая, что благодаря ему славу обрели знаменитые артисты, в числе которых Олеся Железняк.

Актер театра и кино Стас Садальский возмутился тем, что глава "Ленкома" Марк Варшавер публично заявляет о том, что он сделал так, чтобы Олеся Железняк и другие актеры его театра стали звездами первой величины.

Садальский убежден, что Варшавер слишком много на себя берет.

Артист постоянно конфликтует с руководителем "Ленкома". Пару месяцев назад Варшавер хотел подать на Садальского в суд за распространение ложных сведений об увольнении дочери покойного Марка Захарова, актрисы Александры Захаровой, из театра.

Станислав Юрьевич заявил, что главе театра нужен психиатр, призвав вызвать неотложку.

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