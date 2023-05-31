Осенние всходы озимого лука можно спасти методом мульчирования

Если озимый лук взошел до заморозков осенью, его можно попытаться спасти в том случае, когда ожидается теплая зима. Поможет мульчирование грунтом, торфом и сеном. Можно использовать и опавшую листву, но только если она не поражена насекомыми-вредителями.

Мульчу нужно прикрыть сверху ветками. Так она не выветрится. Хороший вариант посадить другие луковицы, но он работает только при еще не промерзшей почве. Весной лук нужно будет подкормить калием, азотом и суперфосфатом, а грунт прорыхлить.

В морозную зиму мульчирование вряд ли спасет посадки. В этом случае выход один: сделать пересадку лука в теплицу или контейнер, чтобы вырастить дома.