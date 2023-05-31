Вместо огурцов на следующий год на грядке лучше посадить другие культуры

Выбор культуры для посадки вместо огурцов стоит делать, исходя из глубины залегания корней: они должны быть отличными от огурцов. И важно, чтобы для этих растений нужны были другие питательные элементы.
После огурцов опытные дачники советуют сажать дайкон, редис, лук, петрушку, чеснок, сельдерей, свеклу, морковь. Помидоры рядом с огурцами можно сажать только в открытом грунте. Хорошо посадить рядом с огурцами бартахтцы. Они будут отпугивать насекомых-вредителей.
Не стоит после огурцов сажать на грядку бахчевые культуры, кабачки, тыквы и патиссоны. Возможна посадка капусты, но только если в почву были предварительно внесены минеральные удобрения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__