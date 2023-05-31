Группа Звери выйдет на сцену Дворцовой площади в рамках ПМЭФ в Питере

Популярная группа "Звери" порадует зрителей своими самыми известными композициями на Дворцовой площади Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вход на мероприятие будет бесплатным, о чем информирует издание "Петербургский дневник".

В "Росконгрессе" обратили внимание на то, что специально пригласили популярный коллектив, так как не один раз видели, как зал взрывался аплодисментами, как только Рома Зверь появлялся из-за кулис.

В рамках ПМЭФ пройдут и иные интересные мероприятия. К примеру, посетители смогут насладиться модными показами дизайнеров РФ.