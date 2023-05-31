Прилепин посоветовал Земфире и Галкину дать концерты в Донецке, а потом добиваться снятия статуса иноагентов

Писатель Захар Прилепин в интервью NEWS.ru заявил, что исполнительнице Земфире и комику Максиму Галкину изначально нужно выступить на сцене ДНР, а после уже обращаться в суд с требованием исключить их из числа иностранных агентов РФ.

Прилепин убежден, что знаменитости готовят взлетную площадку для возвращения на родину.

Писатель не исключает, что за рубежом им подсказали, что они через суд добиться права находится в России, чтобы в родном государстве заниматься антивоенной деятельностью.

Прилепин недоумевает, зачем добиваться снятия позорного статуса через суд, можно пешком через выступления в зоне СВО.