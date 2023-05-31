Агзамов рассказал о сотрудничестве с Киркоровым

Ведущий ТВ и кондитер Ренат Агзамов рассказал о сотрудничестве с такими российскими знаменитостями, как Филипп Киркоров и Яна Рудковская. Общаясь с корреспондентов издания 7days.ru, он назвал их "крутыми организаторами и управленцами"

Агзамов отметил, что певец всегда обсуждает все действия заранее и придерживается принципов стратегического планирования. Музыкальный продюсер же уделяет внимание каждой детали, погружаясь с головой во все мелочи, контролируя каждый нюанс.

Агзамов убежден, что если бы Киркоров или Рудковская стали бизнесменами, то достигли бы огромных высот.

Кондитер в ходе интервью пояснил, что у его тортов две задачи. Первая - насытить, так как это еда, а вторая - поразить воображение, так как это его шедевр.