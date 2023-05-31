Машкова заявила, что по ее отцу и Соловьеву плачет тюрьма

Мария Машкова резко высказалась о своем отце-патриоте и коллеге Владимире Машкове. Артистка не общается со знаменитым родителем из-за разных взглядов на ситуацию с Украиной.

В прошлом году Машкова приняла решение, что в РФ возвращаться не будет. Она не намерена прибывать в родное государство даже ради работы. Такие выводы знаменитость сделала после запуска СВО.

На этом же фоне она прекратила общаться с отцом.

Звезда экрана обратила внимание на заявление наследницы журналиста Владимира Соловьева Екатерины, которая, как и Машкова, не разделяет политические взгляды родителя и выступает против СВО, ругает власть и ставит провокационные спектакли.

Машкова сообщила, что отца любит, но это не значит, что должна с ним во всем соглашаться. Она убеждена, что старшего Машкова и Соловьева ждет суд за их патриотичный настрой.