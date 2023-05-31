Газон на даче: как это сделать своими руками

Прежде всего нужно определиться с местом расположения участка и посчитать площадь. Это будет нужно для расчета необходимого для посева количества семян.

При подготовке территории под газон надо его очистить, уничтожить сорняки. Это можно сделать как вручную, так и с помощью специальных гербицидов.

Завезенный грунт перед укладкой нужно просеять, чтобы отделить грунт от камней, корешков, дерна.

Затем перекопать землю или отфрезеровать мотоблоком. Прикатать хорошо перемешанную почву газонным катком.

Если позволит погода, можно снова прополоть грунт и совершить так называемую провокацию: полить водой прикатанную землю и, когда через пару недель вырастут новые сорняки, уничтожить их механическим или химическим способом.