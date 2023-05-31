Огурцы вырастут горькими и потрескаются при неправильном поливе

Самое главное для этой культуры - регулярный полив. Если делать это нерегулярно, то огурцы и в теплице, и на грядках вырастут горькими, из-за чего урожай будет непригоден к пище.

Плохим считается и тот вариант, когда огурцы поливаются слишком обильно, но всего раз в неделю. Обычно к такому способу прибегают те дачники, которые приезжают на свой участок только в выходные дни.

При этом способе огурцы имеют тенденцию к растрескиванию, так как в них образуются пустоты. Такие плоды тоже невкусные и совсем не пригодны к употреблению.

Правильно поливать огурцы - это значит поливать их регулярно и умеренно. Только в этом случае урожай будет действительно достойным, вкусным и качественным.