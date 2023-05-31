Галкин стал удалять видео с шутками о спецоперации и РФ

Максим Галкин "очищает историю" собственных нелестных высказываний об РФ.

Причина - огромное снижение посещаемости комика за рубежом.

Телеграм-канал информирует, что Галкин возмущается из-за того, что в Сети "гуляют" видеонарезки со своими шутками о РФ и спецоперации, так как народу на его выступлениях за границей становится все меньше.

Галкин работает над ликвидацией видеоматериалов про россиян и спецоперацию из всеобщего доступа, объясняя это авторским правом.

Шоумен рассчитывает таким образом вернуть благосклонность хотя бы части наиболее лояльных русскоязычных зрителей к себе на концерты за границей.