Галкин стал удалять видео с шутками о спецоперации и РФ

Максим Галкин "очищает историю" собственных нелестных высказываний об РФ.
Причина - огромное снижение посещаемости комика за рубежом.
Телеграм-канал информирует, что Галкин возмущается из-за того, что в Сети "гуляют" видеонарезки со своими шутками о РФ и спецоперации, так как народу на его выступлениях за границей становится все меньше.
Галкин работает над ликвидацией видеоматериалов про россиян и спецоперацию из всеобщего доступа, объясняя это авторским правом.
Шоумен рассчитывает таким образом вернуть благосклонность хотя бы части наиболее лояльных русскоязычных зрителей к себе на концерты за границей.
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