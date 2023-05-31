Опасная мульча: в каких случаях ее применение нецелесообразно

Мульча в последние годы становится все популярнее. Что вполне объяснимо: плюсов у такого "одеяла" много. Но есть и минусы, которые могут навредить. В каких случаях?

Избыток влаги

Если наносится большой слой мульчи, это может привести к излишнему удержанию влаги. В результате переувлажняется почва, появляется корневая гниль и другие связанные с влажностью проблемы.

Повышение активности вредителей

Некоторые органические виды мульчи - например, древесная щепа или солома - способны создать благоприятные условия для разных вредителей. Толстые слои мульчи могут также создавать укрытия и влагу, привлекающих этих вредителей.

Нехватка азота

Некоторые варианты органической мульчи - такие, как свежая щепа или опилки - изначально могут конкурировать с культурами за азот по мере своего разложения. В итоге может создаться ситуация, когда растениям не хватает азота для роста.

Пожароопасность

В засушливых и пожароопасных местах некоторые виды мульчи - скажем, солома или хвойный опад - могут воспламениться и увеличить риск возгорания.