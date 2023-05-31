Пашутин посмеялся над Вайкуле и ее заявлением о том, что она никогда не была в РФ

15:42 2023-05-31

Популярный российский актер Александр Пашутин высмеял заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что та никогда не была в России.

Актер Александр Пашутин осудил латвийскую исполнительницу Лайму Вайкуле, поразившую "признанием" о том, что она "никогда не была" в РФ.

Артист убежден, что у певицы не все в порядке с головой.

Пашутин рассказал в интервью изданию "АиФ", что после распада СССР в Прибалтике "есть было нечего", по этой причине Вайкуле делала деньги в России, откуда почти не уезжала.

Александр признался, что ему нравилось, как пела артистка, но сейчас она своим заявлениями заставляет сомневаться в ее здравомыслии.

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