Лукашенко подписал Указ о садоводческих товариществах

Согласно данному документу, с момента вступления соответствующего Указа в силу изменится подход к формированию членских взносов, а местные органы власти наделяются правом назначать председателя правления товарищества в случае его длительного отсутствия, а также отдельными полномочиями по текущему управлению товариществами.

Кроме того, электросети садоводческих товариществ примут в госсобственность вне зависимости от срока их ввода в эксплуатацию.

Указом «О садоводческих товариществах», также определён порядок принятия членами товарищества решения о включении его территории в черту населённого пункта либо образования на его базе населённого пункта.

Помимо прочего введена возможность привлечения аудиторской организации либо аудитора для внутреннего контроля за деятельностью товарищества и установлены дополнительные меры для наведения порядка на территории товариществ.

Урегулированы вопросы, связанные с поступлением в коммунальную собственность бесхозяйных садовых домиков, а также отражены особенности отчуждения садовых домиков (долей в праве на них), признанных бесхозяйными или выморочным наследством.