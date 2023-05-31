Прокуратура РФ обнаружила у Блиновской еще один бизнес, который действовал незаконно

Российская прокуратура обнаружила еще один бизнес во владении у основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской.
У семейства Блиновских имеется яхт-клуб в Ярославской области.
По имеющейся информации, парк функционировал без заключения соглашения о водопользовании и регистрации в МЧС. Прокуратура подала на яхт-клуб в суд, требуя запретить работать базе до той поры, пока не будут ликвидированы все нарушения.
Блиновской и ее мужу Алексею принадлежит 25 % бизнеса.
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