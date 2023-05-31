Дибров впервые высказался о новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» Карауловой

Бывший ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров в первый раз высказался о певице Юлианне Карауловой, которая "подсидела" его в новом сезоне проекте.

Дибров утверждает, что не испытывает отрицательных эмоций к коллеге. Он пожелал Карауловой всех благ на новом месте, призвав фанатов оказать ей поддержку.

Дмитрий вспомнил, что когда стал вести программы в начале "нулевых", его не ругал только ленивый, с чем сейчас сталкивается и Караулова. Очень скоро зрители полюбили его.

Ведущий убежден, что также будет и с Юлианой.

Дибров считает исполнительницу интеллектуально развитой молодой женщиной, которой удалось выиграть в шоу 3 000 000 российских рублей.