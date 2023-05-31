Знающий цветовтод назвал пять причин скручивания листьев у роз

17:18 2023-05-31

Красоту роз в саду могут портить вредители или болезни, которые значительно ухудшают внешний облик цветов. Скручивание листьев - распространенное явление в среде цветоводов. Рассказываем, от чего это происходит.

Розы со скрученными листьями выглядят совсем непривлекательно. Чтобы исправить ситуацию, надо знать причину происходящего.

Это могут быть заболевание, вредители или нарушения правил ухода.

Первое - это нехватка воды. Розы надо поливать регулярно, особенно в жару. Без нормального объема влаги, цветы будут увядать, листики скрутятся и пожелтеют.

Также плохо для роз отсутствие достаточно яркого света. Однако он не должен быть прямым. Как яркое солнце, так и сильная тень одинаково плохо отражаются на растениях.

Иногда скручивание листьев указывает на проблемы с корневой системой роз. Если корешки повреждены, то это будет заметно по листовым пластинам.

Розы, как и другие цветы, болеют. Если растение поражено мучнистой росой или ржавчиной, то листья могут начать загибаться - это защитная реакция на инфекцию.

Скручивание листьев у роз может происходить также из-за проблемных погодных условий. Например, наступает резкое похолодание или случаются внезапные заморозки.

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