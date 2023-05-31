Знающий цветовтод назвал пять причин скручивания листьев у роз

Розы со скрученными листьями выглядят совсем непривлекательно. Чтобы исправить ситуацию, надо знать причину происходящего.

Это могут быть заболевание, вредители или нарушения правил ухода.

Первое - это нехватка воды. Розы надо поливать регулярно, особенно в жару. Без нормального объема влаги, цветы будут увядать, листики скрутятся и пожелтеют.

Также плохо для роз отсутствие достаточно яркого света. Однако он не должен быть прямым. Как яркое солнце, так и сильная тень одинаково плохо отражаются на растениях.

Иногда скручивание листьев указывает на проблемы с корневой системой роз. Если корешки повреждены, то это будет заметно по листовым пластинам.

Розы, как и другие цветы, болеют. Если растение поражено мучнистой росой или ржавчиной, то листья могут начать загибаться - это защитная реакция на инфекцию.

Скручивание листьев у роз может происходить также из-за проблемных погодных условий. Например, наступает резкое похолодание или случаются внезапные заморозки.