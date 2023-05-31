Поплавская обозвала Пугачеву и Макаревича пожилыми фриками

Актриса и ведущая ТВ Яна Поплавская разместила в своем Телеграм-канале пост, в котором назвала лидера "Машины времени" Андрея Макаревича и исполнительницу Аллу Пугачеву "престарелыми фриками".

Произошло это после того, как на выступлении рок-группы в Израиле Макаревич и другой член коллектива Александр Кутиков вывели Аллу Борисовну на сцену.

Поплавская убеждена, что подобные личности позорят преклонный возраст.

Артистка призналась, что всегда считала, что в старости люди должны вести себя достойно, а у этих знаменитостей это качество отсутствует.