Хюитфельд: Швеция должна вступить в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе

Хюитфельд считает, что Швеция должна стать полноправным членом НАТО до грядущего саммита альянса, который пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля.

Глава норвежского внешнеполитического ведомства также выразила уверенность в том, что присоединение Швеции к НАТО сделает альянс сильнее.

Напомним, все страны-участницы, кроме Турции и Венгрии, ратифицировали вступление Швеции в НАТО.

Так, Турция не ратифицировала вступление Швеции в альянс на фоне обострившихся между странами отношений после акции по сожжению Корана у турецкого посольства в Стокгольме 21 января.

В свою очередь, парламент Венгрии планирует утвердить соглашение о вступлении Швеции в НАТО в ходе весенней сессии, то есть до Вильнюсского саммита альянса.