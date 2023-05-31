Зеленое удобрение на корню: как с помощью сидератов обогатить почву

Растения-сидераты - одна из лучших азотных подпиток растений. С их помощью также можно улучшить водно-воздушный и тепловой режим почвы. Особенно они эффективны на супесчаных и песчаных почвах.

В качестве сидератов оптимально использовать бобовые культуры: люпин, сераделлу, донник белый. Их корневая система благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями усваивает азот атмосферы и обогащает им почву.

Также можно высевать и другие культуры в качестве сидератов - рапс, горчицу, озимую рожь, масличную редьку, которые дают высокий урожай зеленой массы.

В садах сидераты высевают в середине лета, в конце сезона - для осенней запашки. Перед посевом сидератов нужно подкормить почву минеральными удобрениями: 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-40 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 кв.м.

Зеленое удобрение заделывают в почву и весной. Но осенняя заделка считается более эффективной с точки зрения накопления питательных веществ.

Зеленую массу сидератов в период цветения или образования зеленых бобов надо подкосить и заделать в почву на глубину 20-30 см. Урожай на такой почве будет зашкаливать.