Охлобыстин поддержал Урганта, но высмеял Галкина

Звезда экрана и сцены Иван Охлобыстин высказался относительно таких известных личностей, как Иван Ургант и Максим Галкин.
Охлобыстин сообщил в эфире Ютуб-канала "Медиаметрика", что гораздо лояльнее относится к Урганту, чем к его коллеге Галкину.
Супруга Аллы Пугачевой актер считает "переездным шутником", а Урганта называет очень харизматичной личностью, серьезным журналистом.
Стоит заметить, что оба артиста осудили проведение СВО РФ в Донбассе. Муж Аллы Пугачевой уехал из России, а Ургант находится здесь и больше не делает публичных заявлений по поводу.
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