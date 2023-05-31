Охлобыстин поддержал Урганта, но высмеял Галкина

Звезда экрана и сцены Иван Охлобыстин высказался относительно таких известных личностей, как Иван Ургант и Максим Галкин.

Охлобыстин сообщил в эфире Ютуб-канала "Медиаметрика", что гораздо лояльнее относится к Урганту, чем к его коллеге Галкину.

Супруга Аллы Пугачевой актер считает "переездным шутником", а Урганта называет очень харизматичной личностью, серьезным журналистом.

Стоит заметить, что оба артиста осудили проведение СВО РФ в Донбассе. Муж Аллы Пугачевой уехал из России, а Ургант находится здесь и больше не делает публичных заявлений по поводу.