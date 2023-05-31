Земфире уже успели вручить французский паспорт

Певица Земфира Рамазанова, находящаяся во Франции в течение 1,5 года, уже успела получить гражданство зарубежного государства, о чем информирует Телеграм-канал Shot.

В сообщении говорится, что Рамазановой уже вручили паспорт гражданина Франции.

Ранее сообщалось, что исполнительница 24 мая зарегистрировала в российской столице бизнес, специализирующийся на звукозаписи и издании музыки, назвав фирму "Родина".

Еще раньше знаменитость обратилась в суд с требованием снять с нее статус иностранного агента.