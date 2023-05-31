Подольская назвала своего сына Артемия абьюзером

Наталья Подольская назвала в интервью 5-tv.ru в рамках церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV своего старшего сына Артемия, которому 7 лет, домашним тираном и абьюзером.

Певица утверждает, что сын постоянно требует внимания матери, с ним постоянно нужно чем-то заниматься.

Наталья призналась, что пока не в курсе, чем будет ее сын заниматься на каникулах, но в детский лагерь звездная родительница отправлять его не будет, так как ребенок не хочет туда.

Знаменитость называет себя строгой мамой, а больным вопросом в ее семействе является использование гаджетов.

При непослушании певица может забрать любимую игрушку на месяц. Сначала сын всячески пытается отстоять свое право на гаджет, но потом уступает и не вспоминает о нем.