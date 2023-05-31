Дачный эксперт назвал натуральное удобрение для огурцов, которое заменит все магазинные подкормки

Химические компоненты магазинных удобрений опасны для здоровья, поэтому опытные огородники предпочитают самодельные натуральные составы.
Среди них есть и те, что по эффективности превосходят минеральные удобрения. Яркий пример – подкормка из дрожжей.
Для ее приготовления нужно развести в 1 л воды 10 г сухих дрожжей и добавить 1 ч.л. сахара, настоять 5 минут и развести водой до 10 л. Огурцы обрабатывают через неделю после высадки рассады и перед цветением.
Богатый и ранний урожай огурцов обеспечивает также подкормка из 100 г сухих дрожжей, 500 г древесной золы, 60 г сахара и 10 л воды.
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