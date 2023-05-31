Лукашенко подписал указ о садоводческих товариществах: дачники будут платить взносы по-новому

Для дачников меняются правила уплаты членских взносов. Их размер теперь будет определять общее собрание членов садоводческого товарищества.
Местные органы власти смогут инициировать избрание нового председателя правления товарищества в случае длительного отсутствия старого.
Членам товариществ предоставляется право знакомиться с отчетами председателя правления и отчетами ревизионной комиссии, а также привлекать аудиторов для контроля.
Раз в три года товариществам предписано проводить инвентаризацию участков. Бесхозные и заброшенные наделы теперь можно продавать с аукциона.