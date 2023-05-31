Гортензия отплатит красотой цветения: какие подкормки ее обеспечат

Чем угостить одно из самых красочных растений сада, чтобы его цветы были еще ярче и радовали еще дольше?

Как отмечают эксперты, этот цветочный куст любит кефир. Точнее, кисломолочные бактерии, которые он содержит. Для приготовления полезного раствора нужно 2 л кефира смешать с 10 л воды, пролить под корень. Процедуру провести после полива растения.

Для подкисления цветка лучше использовать раствор яблочного уксуса (100 г на 10 л воды). Как вариант - применять лимонную кислоту. Раствор приготовить из расчета 2 ст. ложки вещества на 10 воды. Поливать таким дождиком с кислинкой рекомендуется в течение всего вегетационного периода, с интервалом 15-20 дней.

Гортензии очень полезны и "души" с марганцовкой, которая богата калием. Такие поливы укрепляют побеги, делают цветоносы пышнее, а стебли гибче. Они также убивают болезнетворные бактерии в почве.

За сезон куст нужно полить таким средством 3-4 раза - из расчета 10 л слаборозового раствора на 1 куст. Предварительно грунт следует пролить чистой водой.

Еще один вариант подкормки - из хлебных корок. Их надо опустить в теплую воду, дать побродить, а потом можно и подкармливать.