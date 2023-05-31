Дачники признались, чем поливают морковь для шикарного урожая

Опытные садоводы поливают посевы моркови практически сразу после появления всходов смесью 100 г золы и 10 л воды.
Этот раствор необходимо настаивать в течение суток, а затем выливать под корень так, чтобы жидкость не попала на листья.
Через 10-12 приходит время дополнительной обработки. Грядки с морковью нужно предварительно полить.
Во влажную почву под морковьвносится раствор марганцовки, а 5 дней спустя – раствор борной кислоты.
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