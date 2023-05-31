США выделили новый пакет финансовой помощи Украине на $1,25 млрд

В американском Минфине утверждают, что выделенные Вашингтоном средства пойдут на выплату государственных пособий украинским семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда представителей медицинских услуг по программе медицинских гарантий и на прочие нужды Киева.

Отмечается, что данные деньги были переданы Украине через целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

«В 2023 году Украина получила уже $6 млрд грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США», — резюмировали в ведомстве.