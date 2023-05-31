Дочь Славы Александра Морозова пожаловалась, что набрала за беременность 20 килограммов и не может похудеть

Старшая наследница исполнительницы Славы Александра Морозова в период вынашивания ребенка набрала целых 20 килограммов, а после появления первенца старалась сбросить вес, но безрезультатно.

Молодая женщина пожаловалась подписчикам в соцсетях на неспособность избавиться от лишних килограммов.

Александра утверждает, что муж любит её и с новыми формами.

После того как родила, Морозова сбросила только 5 килограммов. Молодой маме надо убрать ещё 15 килограммов. Сейчас это неактуально, так как диеты могут привести к тому, что у нее пропадёт молоко, а малыш останется без самого полезного питания.

Дочь артистки спортом заниматься пока не может, так как рожала посредством кесарева сечения. Врачи рекомендуют ей пока избегать физических нагрузок.

Морозова пока только гуляет на свежем воздухе.

После завершения периода кормления грудью дочь Славы намерена восстановить прежние формы.