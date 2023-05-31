Как заставить смородину плодоносить до заморозков: дачники назвали хитрые подкормки

За сезон растение нужно подкормить 4 раза. В первый раз используется раствор аммиачной селитры в воде, подкормка проводится при распускании почек.
Второй раз кусты подкармливают в июле раствором коровяка либо настоем птичьего помета, разведенного в воде.
Время третьей подкормки наступает в конце сентября. В этот период вносятся суперфосфат и сернокислый калий.
В качестве последней подкормки нужно внести под каждый куст по половине ведра перегноя и равномерно распределить удобрение.
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