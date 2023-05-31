Джигурда считает Королеву и Тарзана настоящей парой

Никита Джигурда убежден, что Наташа Королева и Сергей Глушко являются настоящей парой. Исполнительница 31 мая отмечает 50-летие. Актер поздравил звезду сцены с юбилеем.

Джигурда сообщил, что в настоящее время пребывает в Донбассе, но намерен поднять бокал за здоровье Королевой. Артист признался, что обожает эту певицу.

Он очень ценит дружбу с именинницей и ее мужем. Недавно Тарзан презентовал актеру картину, где изображено все его семейство. Оказывается, Глушко сам ее написал.

Джигурда рассказал, что играл с Сергеем в антрепризной постановке. Королева всегда посещала эти спектакли