Джигурда считает Королеву и Тарзана настоящей парой

Никита Джигурда убежден, что Наташа Королева и Сергей Глушко являются настоящей парой. Исполнительница 31 мая отмечает 50-летие. Актер поздравил звезду сцены с юбилеем.
Джигурда сообщил, что в настоящее время пребывает в Донбассе, но намерен поднять бокал за здоровье Королевой. Артист признался, что обожает эту певицу.
Он очень ценит дружбу с именинницей и ее мужем. Недавно Тарзан презентовал актеру картину, где изображено все его семейство. Оказывается, Глушко сам ее написал.
Джигурда рассказал, что играл с Сергеем в антрепризной постановке. Королева всегда посещала эти спектакли
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