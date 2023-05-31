На груше чернеют и скручиваются листья: что делать, чтобы дерево не погибло

Чаще всего подобное явление вызвано заболеванием, которое вызывают бактерии Erwinia amylovora.

Микроорганизмы переносятся ветром и пчелами. Спасти грушу можно только в том случае, если сразу начать принимать меры.

Дачники, которые избегают применения химии на своих участках, используют лекарственные препараты – антибиотики.

Несколько таблеток растворяют в воде и опрыскивают растения несколько раз с интервалом в одну неделю.