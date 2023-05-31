Радзинский сообщил, что покинул Россию и пребывает за границей

Оказывается, один из самых востребованных писателей в СССР и РФ Эдвард Радзинский находится за рубежом.

30 апреля, когда стало известно о сбитом БПЛА в районе поселка Николина Гора, где вдали от городской суеты в последние годы жил Разинский, представители СМИ связались с литератором для того, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.

Оказалось, что 86-летний историк находится не в России.

Также он заявил, что в поселке снимал дачу "100 лет назад", но его оттуда попросили по той причине, что ее продали.

Радзинский признался, что не особо следит за новостями сейчас.