Простая хитрость заставит томаты плодоносить даже осенью

Опытные огородники используют для данной цели состав, который не просто обеспечивает растения полезными веществами, но еще и защищает их от болезней, вредителей.

Поскольку применять подкормку нужно, когда на кустах томатов уже есть плоды, химические препараты не используются.

Зато для этого прекрасно подходит раствор древесной золы: 100 г сухого компонента на 10 л воды.

Раствор настаивают в течение суток, а потом процеживают и тщательно опрыскивают кусты в вечернее время.