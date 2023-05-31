Простая хитрость заставит томаты плодоносить даже осенью

Опытные огородники используют для данной цели состав, который не просто обеспечивает растения полезными веществами, но еще и защищает их от болезней, вредителей.
Поскольку применять подкормку нужно, когда на кустах томатов уже есть плоды, химические препараты не используются.
Зато для этого прекрасно подходит раствор древесной золы: 100 г сухого компонента на 10 л воды.
Раствор настаивают в течение суток, а потом процеживают и тщательно опрыскивают кусты в вечернее время.
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