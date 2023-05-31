Как навсегда избавиться от камыша на участке: только проверенные методы

В целях профилактики почву необходимо тщательно перекопать. Если камыш уже имеется, борьбу с ним нужно начинать как можно раньше, поскольку он быстро разрастается.

По периметру участка следует выкопать канавки, по которым будет отводиться вода. Поднять грядки при этом можно с помощью песка.

В любом случае, нужно постараться осушить территорию, в том числе за счет сокращения поливов. На сухой земле камыш расти не будет.

Хороший результат в борьбе с камышом, как и с другими сорными растениями, дает перепревший навоз. Его нужно просто разложить по участку на лето.