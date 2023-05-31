Диетолог Стародубова рассказала, как приготовить самую полезную окрошку

Наступила пора, когда хочется холодных супов, таких, как окрошка или холодник.

Диетолог Антонина Стародубова сообщила, как сделать из окрошки полезное для здоровья блюдо.

Для ее приготовления понадобится кефир или самоприготовленный квас, мясо птицы и свежие овощи. Магазинный квас для таких целей не подойдет, так как он сходен по вредности с лимонадом.

Эксперт рекомендует брать индейку или нежирное куриное мясо. В этом случае калорийность блюда будет на 25 % ниже.

В качестве заправки подойдет нежирный йогурт или сметана. Никакого майонеза быть не должно.