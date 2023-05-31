В огороде не останется ни одной тли или белокрылки: поможет бесплатное натуральное средство

Есть и натуральное средство, которое быстро уничтожает тлю и белокрылку, но не наносит ни малейшего вреда растениям, людям и животным.

Основой этого средства является обычная полынь. Сорвав несколько веток, нужно залить их горячей водой и настоять сутки.

Затем настой разводят водой и обрабатывают растения в сухой и пасмурный день утром или в вечерние часы.

Такие обработки можно повторять без ограничений в течение всего сезона, но между ними должно проходить не менее недели.